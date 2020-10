Stiri pe aceeasi tema

- In jur de „300 de paturi de Terapie Intensiva” pentru pacienti bolnavi de COVID-19 mai sunt libere in acest moment la nivel national, anunta Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, in conditiile in care in acest moment Romania are 766 de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 internati ATI.

- Secția de Terapie Intensiva dedicata bolnavilor de Covid-19 de la Spitalul Județean din Galați este plina. Cele 14 paturi sunt ocupate de pacienți in stare grava, iar conducerea spitalului cauta soluții pentru a gasi noi spații. In alte spitale galațene mai sunt foarte puține locuri pentru pacienți,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca spitalele de faza a treia, spitalele judetene si cele municipale, care nu intra in tratamentul spitalelor COVID, vor fi nevoite sa pregateasca paturi pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2."Vorbim la nivel de faza 3, spitalele…

- Spitalul Mobil de la Lețcani nu poate primi pacienți inca pentru ca ii mai lipsesc anumite avize. Saptamana trecuta au fost despuse documentațiile pentru avizele de la Apele Romane și APM pentru a urgenta procedurile intrucat spitalele fac fața cu greu numarului mare de pacienți. Am reevaluat capacitatea…

- Județele Alba, Bacau, Bihor, Cluj, Iași, Prahova și Suceava au vulnerabilitate ridicata legata de epidemia de COVID-19, care este pe un trend ascendent in 12 județe, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Vulnerabilitatea este un indicator calculat in baza…

- Creșterea numarului de imbolnaviri a facut ca paturile din Secțiile de Terapie Intensiva sa fie insuficiente pentru pacienții cu COVID-19. In perioada urmatoare vor fi finalizate toate procedurile pentru ca Spitalul Mobil de la Lețcani sa poata fi funcțional. Pana atunci, medicii vor transfera pacienții…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat care este situatia din prezent privind numarul de paturi din sectiile de Terapie Intensiva din Romania. Potrivit acestuia, aproape 200 de noi paturi complet echipate au fost puse in folosinta, comparativ cu acum trei saptamani.

- „Am vazut a doua cocoasa mai agresiva decat primul val. Avem si incarcare pe ATI. Sectiile de Terapie intensiva sunt segmentul care trepideaza la un moment dat", a spus Tataru, aflat intr-o vizita in judetul Bihor. „Avem spre 1034 de paturi ATI complet utilate. E un moment pe care il putem gestiona,…