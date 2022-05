Secția UPU va fi supravegheată video Au fost alocate fondurile necesare pentru un contract de achiziție a sistemului de supraveghere video. Acesta va fi compus dintr-un echipament de stocare a datelor și patru camere video. Toate echipamentele vor fi montate in perioada imediat urmatoare. Se va putea verifica cum interacționeaza personalul cu cei care vin in spital, dar vor putea fi analizați și timpii de așteptare ai celor care se prezinta la unitatea medicala din Targu Jiu, respectiv la Unitatea Primiri Urgențe. Astfel, imaginile vor putea fi analizate in cazul producerii unor evenimente nedorite. Nu de puține ori in ultimii ani… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

