Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a amanat, miercuri, pentru 22 iulie discutarea actiunilor formulate de Inspectia Judiciara (IJ) cu privire la savarsirea de catre fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al acesteia, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Potrivit IJ, in cazul Laurei Codruta Kovesi, una dintre abaterile disciplinare se refera la manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu, constand in aceea…