Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție rămâne activă. Senatul a decis Senatul a decis astazi ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție sa activeze in continuare. Dupa ce a primit aviz negativ din partea Comisiei Juridice a Senatului, proiectul initiat de USR a fost respins in plenul Senatului cu 42 de voturi pentru. Drept urmare, SIIJ, numita și Secație Speciala ramane activa, Senatul este in acest The post Secția pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție ramane activa. Senatul a decis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

