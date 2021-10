Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a transmis marți care sunt motivele pentru care dosarul privind accidentul in care a fost implicata mașina lui Lucian Bode a fost clasat. Potrivit Parchetului General, in privința infracțiunii de vatamare corporala din culpa, fapta nu este prevazuta de legea penala, transmite…

- Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General a dispus clasarea dosarului penal in care au fost efectuate cercetari in legatura cu accidentul auto produs in august 2020 in care a fost implicat autoturismul cu care circula Lucian Bode, la acea vreme ministru al Transporturilor in Guvernul…

- Procurorii militari de la Parchetul General au ajuns la concluzia ca nici ministrul, nici șoferul SPP nu au incalcat legea, potrivit unor surse judiciare. In urma cu mai bine de un an, in Valcea, mașina in care se afla Lucian Bode a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism care circula regulamentar…

- Procurorii militari au clasat dosarul deschis ca urmare a accidentului din august anul trecut, provocat de masina SPP in care se afla Lucian Bode, pe atunci ministru al transporturilor. Solutia a fost dispusa cu 10 zile in urma de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Potrivit…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului General au clasat dosarul deschis ca urmare a accidentului din august 2020, provocat de masina SPP in care se afla Lucian Bode, actual ministru de Interne si interimar la Justitie, pe atunci ministru al Transporturilor. Solutia a fost dispusa in urma cu 10…

- Dosarul accidentului in care a fost implicata mașina lui Lucian Bode a fost clasat de Secția Parchetelor Militare din Parchetul General. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dosarul accidentului a fost clasat. Conform surselor citate, nu s-au intrunit elementele constituitive ale…

- Pe 30 august se implinește un an de la accidentul rutier provocat de mașina SPP in care se afla Lucian Bode, ministru al Transporturilor la vremea respectiva. Reamintim ca mașina oficialului a depașit o coloana de autovehicule aflate in trafic, pe linie continua, apoi a lovit un autoturism care circula…