- Vin vești bune chiar din epicentrul acestei epidemii care a cuprins toata lumea. Mai multe persoane, care se aflau in stare foarte grava din cauza infecției cu noul coronavirus, incep sa iși revina.

- Pana astazi, 7 martie 2020, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus (coVID-19), pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 11. La ora 17.00, in județul Alba se afla 360 persoane autoizolate, zero persoane carantinate. Nu exista nici un caz confirmat de coVID-19 pe raza județului Alba. Tanara de 15 ani…

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ,,Va reamintim ca pe teritoriul…

- Peste 3.000 de angajați din sistemul sanitar din China au fost infectati cu noul coronavirus, aparut la sfârsitul anului trecut în aceasta tara, a anuntat luni un functionar din cadrul Comisiei Nationale de Sanatate, citat de Xinhua, scrie Agerpres.Liang Wannian a declarat reporterilor…

- Un biciclist in varsta de 33 de ani a ajuns, joi, in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o ambulanța SMURD, pe o trecere de pietoni din orașul Hunedoara. Autospeciala se afla in misiune, insa barbatul nu a auzit semnalele acustice, pentru ca asculta muzica la caști. Potrivit reprezentanților…

- Masuri draconice la Beijing, in incercarea de a opri epidemia de pneumonie virala provocata de coronavirus. De astazi, toți cei care se intorc in capitala Chinei trebuie sa intre in carantina. Se pot izola acasa, timp de 14 zile.