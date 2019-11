Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 14.00 au votat 25% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 4.555.343 . Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Constanța, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Maramureș,…

- Biroul Electoral Central anunța ca prezența la vot, in cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, pentru ora 13.00, este de 20,68%, comparativ cu europarlamentarele din luna mai, cand prezența, pentru aceeași ora, a fost de 19,75 %. In primul tur al alegerilor prezidentiale din 2014, prezenta…

- Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, pana la ora transmiterii știrii, au fost secții in care au intrat cel mult doi votanți. De exemplu, intr-o comuna bihoreana, un singur om a vrut sa iși aleaga președintele.Covasna, secția din Belin Vale, doi oameni au ajuns la urne. Prezența…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 11.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 11,08%. Au votat in țara 2.019.704 romani. Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Constanța, Dambovița. Județele codașe: Covasna,…

- Potrivit datelor oficiale, exista, la ora 10.00, secții de votare in țara unde prezența la vot este de peste 50%. La secția din Ostrovu Mare, județul Mehedinți, prezența este de 82,4%, scrie Mediafax.Pana la ora transmiterii știrii, la secția din Ostrovu Mare (jud. Mehedinți), acolo unde sunt…

- In urma cu puțin timp, la secția de votare numarul 120, din incinta Școlii “Sfanta Ecaterina”, a votat dr. Nelu Tataru, președintele organizației județene PNL Vaslui. Acesta a venit insoțit de soția sa, dar și de fiul lor, Theodor. La ieșirea din secția de votare, președintele Tataru i-a indemnat pe…

- A doua zi de votare la alegerile prezidentiale a inceput in strainatate, iar pana sambata dimineata numarul persoanelor care si-au exprimat optiunea electorala a trecut de 80.000, conform datelor BEC, citate de NEWS.ro.Pana sambata dupa ora 8.00 (ora Romaniei), peste 80.000 de persoane au…

- Pana la aceasta ora 2 687 de persoane au votat pe listele suplimentare din strainatate și 25 189 au votat prin cosrepondența. In total au votat 27 945 de persoane in strainatate, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, conform Mediafax.Aproximativ 2700 de persoane au votat…