Secţia de recuperare de la Neuropsihiatrie a fost reabilitată. Există planuri pentru o clădire nouă şi secţie ATI Sectia de recuperare neurologica si compartimentul de ingrijiri paliative ale Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova au beneficiat de lucrari de reabilitare. In aproximativ o luna, vor incepe lucrarile pentru extinderea camerei de garda, iar urmatoarea investitie importanta consta in ridicarea unui nou corp de cladire, unde un etaj intreg sa fie dedicat exclusiv recuperarii medicale. Ce conditii ii asteapta pe pacienti In urma lucrarilor de reabilitare, sectia de 45 de paturi si compartimentul de ingrijiri paliative, cu alte 5 paturi capacitate, au beneficiat de igienizare. Au fost schimbate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 350 de persoane s-au prezentat, in doar 24 de ore, la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul Spitalului ‘Sf. Spiridon’ Iasi, mai mult de 50 fiind cazuri care ar fi trebuit sa se prezinte la medicul de familie sau la specialistii din ambulatoriu ori din spitale. Coordonatorul UPU…

- CARANSEBEȘ – A inceput modernizarea invechitului bloc operator al Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC), cu fonduri de la bugetul statului, in urma unui amendament al parlamentarilor liberali de Caraș-Severin. Lucrarile vor viza atat salile de operație de la etajul 7, cat și sala de operație…

- Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a fost clasificat in categoria IM – nivel de competenta foarte inalt de catre Ministerul Sanatatii. Unitatea, aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj, spitalizeaza 12.000 de pacienti anual, pe cele 403 paturi si aproximativ 36.000 de pacienti sunt…

- "In acest moment intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs in localitatea componenta Dragoieni in care a fost implicat un microbuz care a parasit partea carosabila si a lovit un copac", au transmis reprezentantii ISU Gorj. Accident grav la Hunedoara:…

- Acuzațiile potrivit carora 17 pacienți din Secția ATI a Spitalului ”Sf. Pantelimon” ar fi murit in condiții suspecte nu se confirma. Aceasta este concluzia anchetelor efectuate de Ministerul Sanatații și Spitalul Sf. Pantelimon. Ministerul Sanatații și Spitalul ”Sfantul Pantelimon” au transmis comunicate…

- In plina ancheta, legata de moartea a 17 pacienti de la ATI in numai patru zile, un nou scandal izbucneste la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Bucuresti. Elena Voicu, medic primar la ATI, a depus la Ministerul Sanatatii o plangere, in care reclama „presiunile si conduita incorecta” a managerului si a directorului…