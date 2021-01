Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman, etajul cladirii fiind inundat de fum. Saptesprezece pacienti au fost evacuati de angajatii unitatii medicale si de pompieri, iar doi pacienti, un medic si un infirmier au fost transportati…

- Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Piatra Neamț, care a ars sambata intr-un incendiu, ar putea fi relocata la etajul 4 al spitalului, in locul de secției de Obstetrica, a anunțat marți prefectul județului Neamț, George Lazar. Potrivit prefectului de Neamț, mutarea secției ATI la etajul…

- Parchetul General a anunțat, duminica seara, ca procurorii criminaliști au inceput audierile, dupa ce a fost identificat locul din care s-a declanșat incendiul, iar primele necropsii ale victimelor au confirmat patologia pentru care aceștia se aflau intubați in Sectia ATI a Spitalului Piatra Neamț.…