- Centrul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Filiași a fost inchis dupa ce un pacient, in varsta de 67 ani, a fost confirmat ca fiind infectat cu noul virus. Barbatul a fost transferat, miercuri seara, la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova in urma confirmarii…

- Sectia de Pneumologie din cadrul Spitalului Judetean Suceava a fost inchisa pentru dezinfectare, dupa ce un pacient de 37 de ani, confirmat intre timp cu coronavirus, a fost internat aici. Ceilalti pacienti cu care el a intrat in contact au fost izolati si testati, la fel si cadrele medicale.

- Mai multe cadre medicale – medici, asistente si infirmiere – din sectia Pneumologie si Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Suceava sunt in prezent izolate si testate pentru coronavirus, dupa ce au intrat in contact cu un barbat infectat cu COVID-19, a informat, miercuri, printr-un comunicat…

- Peste 350 de persoane care s-au intors din Italia se afla in izolare la domiciliu in judet si 25 se afla in carantina institutionala, in spatiile special amenajate, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘La acest moment avem in carantina 25 de persoane. In izolare avem…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, ca cele șase persoane confirmate pozitive cu noul coronavirus sunt contacții femeii de 26 de ani din Hunedoara. Trei dintre aceștia sunt cadre medicale. Tinerei i-a fost intocmit dosar penal. Cele șase persoane au intrat in contact cu femeia din…

- Sectia Neurologie a Spitalului Petrosani a fost inchisa pentru dezinfectie, dupa ce o tanara confirmata cu infectie cu noul coronavirus a fost internata aici. 50 de cadre medicale, inclusiv de la Ambulanta si o clinica privata din Hunedoara, sunt izolate la domiciliu.Potrivit reprezentantilor…

- Un nou caz de coronavirus, al patrulea, a fost confirmat astazi. Conform digi24.ro , Barbatul de 47 de ani din Timișoara, al patrulea caz cu Covid-19 confirmat in Romani, era deja in izolare, cand a fost testat pozitiv pentru coronavirus, pentru ca a calatorit in același avion cu pacienta diagnosticata…