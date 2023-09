Spitalul Universitar de Urgenta Elias are, incepand de marti, o sectie de oncologie renovata de catre Asociatia ”Daruieste Viata”. Fondurile au provenit din sumele directionate de catre firme prin Declaratia 177, iar in urma renovarii sectia a fost extinsa, de la 20 la 25 de paturi, dintre care cinci pentru ingrijiri paliative. ”Astazi s-a terminat renovarea si extinderea unui etaj din sectia de oncologie. Practic este al doilea proiect mare pe care il avem cu Asociatia «Daruieste Viata». In 2015 a mai fost renovat etajul doi. Este extrem de important in primul rand pentru pacientii nostri, dar…