Secția de neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență Bacău se mută într-un spațiu nou și modernizat Secția de Neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgența Bacau a trecut printr-o schimbare majora, relocandu-se intr-un spațiu nou, extins și modernizat. Aceasta mutare nu doar ca a crescut capacitatea de cazare a pacienților, dar a adus și imbunatațiri semnificative in ceea ce privește condițiile hoteliere și dotarile tehnice. In noul spațiu, pacienții beneficiaza acum de […] Articolul Secția de neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgența Bacau se muta intr-un spațiu nou și modernizat apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Centrala Artelor ,,In Context” din stațiunea Slanic-Moldova (langa Vila ,,Siam”, cladirea cu turnul roz), va avea loc, vineri, 5 iulie, intre orele 16.00 – 19.00, evenimentul ,,Joc de Societate pe Tema Apei”, organizat de Asociația de Arta ,,In Context Slanic-Moldova” și British Council Romania,…

- Un incendiu a izbucnit ieri pe strada I.I. de la Brad, generand o intervenție rapida a echipelor de pompieri pentru a preveni extinderea flacarilor la alte imobile din zona. La fața locului au intervenit pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (S.V.S.U.) Buhuși cu doua autospeciale,…

- Incepand cu aceasta luna, Laboratorul de Microbiologie al Spitalului Județean de Urgența Bacau ofera posibilitatea de a efectua teste avansate pentru diagnosticul tusei convulsive (Bordetella pertussis) folosind tehnica de biologie moleculara prin RT-PCR pentru detectarea ADN-ului patogenului. Detalii…

- Astazi, Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan al Primariei Municipiului Bacau a intervenit rapid dupa ce a primit sesizari despre un caine agresiv pe Strada Maramureșului. Insa, la fața locului, echipa de capturare a descoperit ca cainele nu se afla pe domeniul public, ci intr-o curte privata,…

- Ministerul Sanatații a anunțat modernizarea a 52 de cabinete de medicina de familie din județul Bacau, in cadrul unui proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta inițiativa urmarește imbunatațirea condițiilor și a calitații serviciilor medicale pentru pacienții…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau se confrunta in prezent cu o situație critica, dupa ce un accident rutier grav a avut loc ieri in Harlești, comuna Filipești. Victimele, care au fost transportate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanța, se afla acum sub ingrijire medicala intensiva. O femeie…

- Evenimentele din “Duminica Sangeroasa” din Irlanda de Nord au demonstrat in mod tragic cum acțiunile violente ale unei puteri militare pot cataliza o creștere semnificativa a sprijinului pentru mișcarile de rezistența. In 30 ianuarie 1972, impușcarea a zeci de irlandezi de catre parașutiștii britanici…

- In perioada 28-30 iunie 2024, Parcul Catedralei din Bacau va gazdui sarbatoarea anuala “Hramul Bacaului”. Evenimentul promite sa aduca impreuna locuitorii și vizitatorii orașului pentru trei zile pline de muzica live, distracție și surprize. Evenimentul va include concerte ale unor artiști cunoscuți,…