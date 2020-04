Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia a fost inchisa, dupa ce un medic și doua asistente au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, potrivit unor surse Alba24. Cele trei cadre medicale nu au simptome și se afla in prezent, in carantina. Autoritațile din Alba…

- Un barbat, din județul Alba, diagnosticat cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), a fost declarat vindecat, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Pacientul, in varsta de 60 de ani, a fost internat in cadrul secției de Anestezie și…

- O femeie, in varsta de 49 de ani, din cartierul albaiulian Barabanț, internata in cadrul secției de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, intr-un salon special amenajat pentru pacienții COVID-19, a fost declarata pozitiv, in urma analizelor efectuate in cadrul Laboratorului…

- S.C. AGRA’s S.A., companie de procesare a carnii din judetul Alba si proprietarul lantului local de magazine omonim, continua implicarea in lupta impotriva pandemiei Covid-19 si sustine sistemul medical local printr-o donatie catre Spitalul Judetean Alba a 1.000 de seturi consumabile si reactiv pentru…

- Pacientul confirmat pozitiv este un barbat in varsta de 60 de ani din Teiuș, care s-a prezentat in urma cu cateva zile la unitatea de primiri urgențe cu simptome similare celor cauzate de infecția cu COVID-19. Potrivit directorului Spitalului Județean, Diana Mirza, Pacientul este un barbat in varsta…

- Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina la Vințișoara, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din…

- Inevitabilul s-a produs… Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de…