- Imagini HORROR infațișeaza interiorul Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Reșița! Mizerie, igrasie și pacienți goi, lasați pe jos, in mijlocul coridoarelor din unitatea medicala. Potrivit Digi 24, managerul spitalului Județean din Reșița recunoaște ca imaginile sunt intr-adevar din…

- In unitatea mobila din proximitatea Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Suceava nu se mai poate asigura temperatura minima necesara, iar din aceasta cauza nu se mai interneaza pacienți anunța conducerea spitalului printr-un comunicat, citat de Agerpres.

- Șapte studenți, foști membri ai echipei de robotica Xeo, din Alba Iulia, construiesc un robot autonom care va funcționa la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Robotul este conceput pentru a livra medicamente…

- Asistenta șefa a Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, Marcela Vilcan, a postat pe contul ei de Facebook un mesaj in care iși exprima indignarea cu privire la modul in care sunt respectate masurile de prevenție a raspandirii coronavirusului in comunitate. De la…

- Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia cumpara un sistem de producere oxigen medical tip container, pentru dotarea Secției de Boli Infecțioase din municipiu. Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat marți, 6 octombrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru…

- Ziarul Unirea Servicii de proiectare a scarii de evacuare a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia: Licitația de 34.500 de lei, lansata in SEAP Spitalul de Urgența Alba, a lansat joi in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru obiectivul de investiții: „Construire scara exterioara…

- Unitatea Mobila de Terapie Intensiva, achizitionata prin campania ‘1 centimetru de fapte’ initiata de omul de afaceri Stefan Mandachi, a fost data in folosinta marti, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a precizat ca aceasta unitate mobila este racordata la…