Stiri pe aceeasi tema

- O unitate mobila de Terapie Intensiva va ajunge vineri seara la Timișoara. Doctorii de la Spitalul Județean Timișoara intra din nou in prima linie a luptei cu Covid-19, iar paturile de Anestezie și Terapie Intensiva sunt destinate pacienților binfectați cu SARS-Cov2.

- Unul dintre hunedorenii transferați la Arad pe secția de terapie intensiva a pierdut lupta cu viața. Omul in varsta de 60 de ani nu a mai putut fi salvat de medici. Barbatul avea și alte comorbiditați. Un barbat de 60 de ani, din județul Hunedoara, care era diagnosticat cu COVID-19 și care…

- La secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia s-au realizat o serie de investiții in urma carora toate paturile au fost dotate cu prize de oxigen, importante pentru pacienții confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. De asemenea,…

- In cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia s-au realizat o serie de investiții in urma carora toate paturile au fost dotate cu prize de oxigen, importante pentru pacienții confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. De asemenea,…

- Sectiile de anestezie si terapie intensiva sunt sufocate. Avem cel mai mare numar de pacienti cu COVID 19 in stare grava si critica de la inceputul pandemiei: 353 de bolnavi se zbat acum intre viata si moarte. Medicii nu mai fac fata. Pe buna dreptate. Deficitul de anestezisti e urias. Este singura…

- sUn numar de 15 cadre medicale din Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, dintre care 13 sunt in sectia exterioara de la Ojasca, au fost confirmate cu infectie cu coronavirus, scrie News.roPotrivit autoritatilor medicale, in sectia de la Ojasca a Spitalului de Psihiatrie de la Sapoca au fost confirmati…

- Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București numai are locuri libere in secții pentru pacienții cu COVID-19, iar secția deAnestezie și Terapie Intensiva este plina, dupa ce numarul celor infectați acrescut alarmant in ultimele zile. Cat de grave sunt cazurile de la cel maimare spital de pneumologie…

- Pacientii care au fost internati pe Sectia de Terapie Intensiva cu Covid-19 prezentau deficiente de vitamina K. Vitamina K este esentiala pentru producerea de proteine ​​care te pot proteja impotriva bolilor pulmonare, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui studiu recent, realizat de cercetatori olandezi,…