- Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerului Sanatatii, a anuntat, sambata, 15 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Tg. Mures a fost identificat un focar de infectie intraspitaliceasca, cu 6 cazuri, din care 5 s-au soldat cu deces, relateaza…

