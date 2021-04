Stiri pe aceeasi tema

- La secția ATI din Iași, de exemplu, este o situatie cu care medicii și personalul nu s-au mai confruntat de la debutul pandemiei, ce aminteste mai degraba de dramele cumplite din nordul Italiei, de acum un an, potrivit Ziarul de Iași.Pacienti COVID-19 in stare critica sunt tratati in urgenta la UPU…

- Aceștia se pot programa la Secția de Geriatrie a spitalului C. I. Parhon din Iași, in vaza unei trimiteri de la medicul de familie și a unui document care sa ateste ca au trecut prin boala. In perioada pandemiei, Secția de Geriatrie a spitalului C. I. Parhon din Iași a fost folosita ca secție […]

- Un barbat depistat pozitiv și internat in șecția ATI in stare grava la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, a decis sa se externeze, susținand sus și tare ca nu crede in Covid. Medicii sunt sceptici in ceea ce privește șansele sale de supraviețuire. Un pacient pozitiv din Iași a plecat din ATI, susținand…

- Un barbat din Iasi, in varsta de 68 de ani, a ajuns in stare grava la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iasi, la inceputul saptamanii, fiind diagnosticat si cu COVID. Dupa trei zile la Terapie Intensiva, barbatul a cerut sa plece acasa, iar medicii se asteapta sa revina in stare foarte grava la…

- Tot mai mulți copii infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați. De exemplu, la București, secția Covid a Spitalului de Pediatrie “Victor Gomoiu” este plina. Joi, pentru a treia zi la rand, numarul noilor infectari s-a menținut, in Romania, peste 6.000. Medicii spun ca situația este mult mai rea ca in valul…

- Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul Spitalului ‘Sf Spiridon’ din Iasi atrag atentia ca a inceput sa creasca numarul persoanelor care se prezinta la urgente pentru ca se tem sa nu aiba COVID-19. Coordonatorul UPU de la Spitalul ‘Sf Spiridon’ din Iasi, dr Diana Cimpoesu, a…

- Elena Pop, subprefect de Timiș, a murit de COVID duminica dimineața, in secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Subprefectul de Timiș, 60 de ani, a ajuns la spital cu simptome de COVID in 28 decembrie 2020, dupa ce soțul ei a fost confirmat pozitiv cu virusul.La scurt…

- Medicii din Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava sunt ingrijorați de numarul mare de pacienți cu Covid-19 care ajung in ultimele saptamani la spital. „Este efectul sarbatorilor", a declarat, luni, directorul medical, dr. Marius Gramada. Acesta a spus ...