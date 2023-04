Sectă religioasă din Kenya, investigată de poliţie după descoperirea a zeci de cadavre: Adepții, obligați să postească până la moarte Secta religioasa din Kenya investigata de politie dupa descoperirea unor cadavre: Adepții, obligați sa posteasca pana la moarte Politia din Kenya, care investigheaza o secta religioasa in cadrul careia adeptii sunt indemnati sa posteasca pana la moarte, a anuntat ca a exumat pana acum 21 de cadavre, anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii francezi au deschis o ancheta preliminara in cazul unui presupus viol comis de fotbalistul echipei Marocului si al clubului Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai a scris pe Facebook despre scandalul stimulatoarelor cardiace, aratand cu degetul catre USR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, a declarat pentru Fox News ca daca Republica Populara Chineza decide sa furnizeze arme Rusiei, un astfel de gest ar fi o greșeala mare și periculoasa, contrar poziției Beijingului privind reglementarea pașnica a razboiului din Ucraina, scrie…

- Zeci de mii de persoane participa la proteste in Mexic, cerand guvernului sa renunte la planurile sale de reducere a fondurilor alocate Institutului Electoral, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Eurodeputatii au ținut, ieri, la Strasbourg, un minut de reculegere in memoria victimelor cutremurelor devastatoare de saptamana trecuta care au lovit Turcia și Siria și care s-au soldat in total cu peste 35.000 de morți, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Parlamentul cecen a adoptat un amendament conform caruia presedintele republicii, in Constituția cecena, se va numi ''Mekh-Da'' (in traducere, Tata al poporului sau Tata al tarii), a declarat președintele Parlamentului cecen, Magomed Daudov, conform meduza.io, scrie Rador. Fii la curent cu…

- Opt persoane au fost ucise in urma unor atacuri comise, se pare, de jihadiști in Burkina Faso, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Papa Francisc urmeaza sa conduca o ceremonie religioasa in aer liber, la finalul vizitei sale in Sudanul de Sud, dupa ce a facut apeluri catre liderii tarii, de a face toate eforturile pentru o pace durabila, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…