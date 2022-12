Secretul unei vieți fără boli. Mănâncă zilnic aceste 3 alimente Barbatul susține ca nu a ținut niciodata o dieta stricta, insa mananca zilnic multe legume și fructe, bea multa apa și acorda o foarte mare atenție odihnei. In plus, acesta nu uita sa consume in fiecare zi trei alimente pe care le considera miraculoase pentru buna funcționare a organismului sau, potrivit healthyfoodteam.com. Este vorba despre miere, scorțișoara și usturoi. Toate acestea conțin antioxidanți esențiali, au puterea de a reduce nivelul colestrolului ”rau”, protejand inima, și ne ajuta sa avem o stare generala buna de sanatate. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

