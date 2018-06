Secretul succesului într-o țară dăncilă Ce ramane de facut atunci cand iți devine clar ca țara ta ii protejeaza pe hoți și raufacatori, dar ii asuprește pe cei cinstiți și curajoși? Sa pleci unde-oi vedea cu ochii este opțiunea aleasa de cei mai mulți. Peste patru milioane de romani au ales sa se desprinda de locurile copilariei, sa-și taie radacinile și sa se apuce sa construiasca un viitor pentru copiii lor in alta parte. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UDMR pune cruce planului facut de cuplul Iohannis-Orban privind debarcarea guvernului Dancila. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ieri, in exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, ca moțiunea de cenzura „este un joc de glezne” și ca, fara propuneri concrete din partea inițiatorilor, uniunea…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a anuntat ca formatiunea politica pe care o conduce va sustine, in cazul in care opozitia va depune, o motiune de cenzura impotriva guvernului Dancila. "Votam si daca nu are sanse de reusita, ca doar nu o sa votam cu Dancila. Marea problema…

- Aratat cu degetul de Liviu Dragnea ca avand o „atitudine de șobolan”, fostul premier Victor Ponta ii raspunde șefului PSD pe care il acuza ca „a complotat” sa-i dea jos pe toți șefii de guvern care nu i-au raspuns la ordine. Ponta il avertizeaza, totodata, pe Dragnea ca iși va face datoria fața de pesediștii…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi intervine in scandalul momentului și susține ca Ludovic Orban nu a fost prima opțiune pentru depunerea la parchet a plangerii penale impotriva lui Dancila și Dragnea. Primul contactat a fost grupul Inițiativa Romania, insa liderul grupului, Mihai Polițeanu, a spus…

- Oana Zavoranu a dezvaluit secretul succesului.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a impartașit fanilor o lecție de viața. In ultima perioada, Oanei Zavoranu ii merge din plin, atat pe plan profesional, cat și personal. Bruneta traieșto o frumoasa poveste de dragoste alaturi…

- Este o femeie de succes xi intotdeauna cu capul sus, dar putini xtiu care este secretul ei. Oana ZEvoranu a decis sE le dezvEluie prietenilor de pe retelele de socializare cum a reuxit sE exceleze in viatE.

- Cristian Tudor Popescu e de parere ca președintele Klaus Iohannis iși continua campania electorala prin trimiterea pachetului Legilor Justiției la Curtea Constituționala. "Mesajul nu e pentru judecatorii CCR, e pentru noi, pentru opinia cetațenilor.", a declarat jurnalistul la Digi24."Cand…

- Ivan Pesici este cel mai reușit transfer al lui Dinamo. Croatul adus de la Hajduk Split se simte excelent in Romania, unde a și reușit sa inscrie de cateva ori. Titular incontestabil in echipa lui Dinamo, Pesici se mandrește și cu o relație de lunga durata, cu frumoasa Antonia Klanac, o jurnalista din…