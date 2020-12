Secretul salatei de icre. Cum o faci bună și ușoară, pentru Revelion. Așa nu se taie Salata de icre e nelipsita de pe masa sarbatorilor, mai cu seama ca tradiția arata ca vei vedea ce inseamna norocul daca mananci preparate de pește in special de Revelion. Cum sa prepari cea mai buna salata? Secretul pentru a nu se taia. Cum sa prepari cea mai buna rețeta de salata de icre? Tradiția […] The post Secretul salatei de icre. Cum o faci buna și ușoara, pentru Revelion. Așa nu se taie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traditia spune ca de Revelion trebuie sa mancam peste, pentru a avea prosperitate in noul an si pentru a „inota“ printre necazuri asa cum inoata pestele in apa. Dincolo de traditie si de superstitii, din punct de vedere nutritional, carnea de peste este extrem de sanatoasa, de aceea avem un motiv in…

- Guvernul italian a ordonat lockdown la nivel național de Craciun și de Revelion, pentru a combate creșterea cazurilor COVID. Astfel, in perioada 24-27 decembrie, 31 decembrie-3 ianuarie si 5-6 ianuarie, italienii vor trebui sa stea acasa, fiind permise doar deplasarile legate de munca, sanatate sau…

- Maioneza este unul dintre principalele ingrediente la salata de boeuf delicioasa. Pentru ca ea sa aiba consistența perfecta, celebrul bucatar Jaamie Oliver utilizeaza doua tipuri de ulei. Ingrediente maioneza 2 galbenusuri de ou 2 linguri de mustar de Dijon 250 ml de ulei de masline 250 ml de ulei de…

- Astfel, o masa de sarbatoare pentru patru o familie din patru membri ar ajunge sa coste in jur de 1 500 de lei, in funcție de meniul și produsele alese. Ca in fiecare an, de pe mesele unor gospodine nu va lipsi tradiționala salata „Olivier”, dar și salata cu hering de Revelion. Cunoaștem foarte…

- CHIȘINAU, 15 dec - Sputnik. Printre cele mai periculoase feluri de mancare pe masa de Revelion sunt considerate salate cu maioneza, fructe de mare, oua și carne, a declarat nutriționistul Elena Solomatina pentru ”Vecherniaia Moskva”, citat de RIA Novosti. Ea a indemnat ca acestea sa nu fie…

- Ficatul este unul din alimentele foarte benefice corpului. Pe langa asta, este și foarte gustos. Majoritatea il prefera pe cel de pui pentru ca este mai simplu de gatit și are o alta aroma in preparate. Cum sa-l prepari cel mai bine? Cum sa prepari cei mai bun ficaței de pui? Mulți dintre oameni nu…

- Teo Trandafir și-a schimbat viața total dupa ce a hotarat sa slabeasca drastic. Aceasta a scapat de zeci de kilograme in plus, iar chiar daca au trecut ani și ani de la aceasta decizie inca e intrebata de fani cum a reușit. Care a fost secretul? Cum a reușit Teo Trandafir sa slabeasca? Cunoscuta moderatoare…

- Toamna, gospodinele nu isi mai vad capul de treaba. Fie ca fac gemuri, compoturi, zacusca sau pun muraturi, acestea pregatesc camara pentru sezonul rece. Unul dintre cele mai indragite preparate sunt gogosarii in otet, insa multe dintre retete nu sunt ceea ce trebuie. Iata care este secretul pentru…