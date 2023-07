Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune, iar fiecare și-a vazut de viața lui. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a dat detalii despre viața ei amoroasa.Intr-un interviu pentru ego.ro, Ramona Olaru a precizat ca nu exista niciun barbat in viața ei acum. Vedeta…

- Avem dovada clara a faptului ca Ramona Olaru este o femeie independenta, care se descurca in orice situație. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze cu adevarat rare. Cu siguranța nu ai mai…

- Asistenta de televiziune de la Neatza cu Razvan și Dani are un partener care o rasfața la maximum. Ramona Olaru, escapada romantica alaturi de noul iubit, care pare ca o face mai fericita ca niciodata. Blondina radiaza de fericire. Este toata numai un zambet, dupa cum demonstreaza și imaginile din GALERIA…

- Ramona Olaru este o fire foarte deschisa și mereu vorbește sincer despre subiecte din viața ei. Deaceasta data, in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani, asistenta TV a marturisit de ce s-a desparțit de fostul ei iubit. Iata ce dezvaluire a facut vedeta in cadrul emisiunii!

- Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a vorbit, in premiera, despre intalnirea secreta pe care a avut-o, despre așteptarile pe care le are de la partenerul de viața, dezvaluind, totodata, cu cine pleaca in urmatoarea vacanta. Iata care au fost declarațiile exclusive ale Ramonei Olaru!

- Ramona Olaru este din nou singura! Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars ca nu și-a gasit inca fericirea, astfel ca așteapta barbatul potrivit pentru ea. Ramona Olaru a oferii toate detaliile despre cum și-ar dori sa fie viitorul partener, dar și…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru, asistenta de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, s-au desparțit dupa doi ani de relație tumultuoasa, cu impacari și desparțiri. Chiar daca povestea lor de dragoste parea desprinsa din filme, finalul nu a fost unul fericit.Catalin Cazacu, fost pilot de motociclism,…

- Ramona Olaru le spune des colegilor ei de breasla și telespectatorilor de la Antena 1 intamplari din viața sa, iar de aceasta data a vorbit despre intamplarea neplacuta prin care a trecut cu unul din pisicii ei. Asistenta TV a povestit ce i s-a intamplat chiar in emisiunea de astazi de la Neatza cu…