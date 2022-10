Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 30 de ani de cand era micuța ”Ambramburica” din serialul ”Abracadabra” (TVR) iar Dana Rogoz nu scapa de acesta titulatura. Actrița, care implinește 37 de ani peste cateva zile, iși aduce aminte de debutul sau pe micile ecrane, la doar 8 anișori. Varsta la care era deja obișnuita cu camerele…

- Liviu Varciu a avut succes fenomenal in muzica de petrecere, se bucura de popularitate ca prezentator de televiziune și, mai nou, iși incearca norocul in producția de filme. Dupa debutul sau ce s-a bucurat de o buna primire in cinematografe, dar și pe Netflix, pelicula ”Zapada, ceai și dragoste”, Liviu…

- Liviu Varciu a reușit sa termine in sfarșit, dupa patru ani de munca și investii, vila mult dorita. 400.000 de euro a inghițit casa visurilor sale de la marginea Padurii Baneasa, care are buncar antiatomic, chiar și minicinema și, cand i-a venit prima factura la gaze, i s-a facut rau. Factura care…

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, a raspuns in mediul online la intrebarea legata de relația pe care o are cu tatal sau. Tanara le-a spus prietenilor virtuali cum se ințelege cu artistul. Iata ce dezvaluiri a facut.

- In bazin, David Popovici e un fenomen. Adolescentul de 17 ani, cu zambet strengaresc, este acum cel mai tanar deținator de record mondial la proba de 100 de metri liber. Romanul care sfideaza record dupa record, copilul minune al natatiei mondiale, adolescentul care a demonstrat ca nimic nu este imposibil,…

- Vladimir Putin nu va scapa nepedepsit, avertizeaza autoritațile din Ucraina. Dupa uciderea prizonierilor de razboi ucraineni din Donețk-ul ocupat de ruși, regimentul Azov a transmis ca președintele rus Vladimir Putin va fi executat de un tribunal internațional, potrivit unui comunicat citat de presa…

- La 52 de ani, Loredana pare ca traiește a doua tinerețe, nicio alta vedeta de varsta sa neexpunandu-se la fel de provocator, fara inhibiții și complexe. Excentrica Madonna de Romania calca pe urmele modelului sau, reușind sa-și dea pe spate admiratorii din nou. S-a lasat filmata purtata pe brațe de…

- Rusia se asteapta sa isi dezvolte relatia „strategica” pe care o are cu Ungaria, in ciuda sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Moscovei, a declarat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. El l-a primit – foarte cordial – pe omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, venit la…