Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au probleme cu somnul și nu reușesc sa se odihneasca așa cum și-ar dori trebuie sa incerce aceasta bautura care, potrivit Lidiei Fecioru, te scapa de insomnie. Bioenergoterapeutul a dezvaluit secretele rețetei care este una ușoara, rapida și delicioasa. Ai nevoie de doar trei ingrediente…

- Risipa alimentara este tot mai grava, doar un Romania se arunca peste 2 milioane de tone anual. Pentru a reuși sa o combatem, chiar și la un nivel mic, putem congela alimentele și vor rezista o perioada mai indelungata. Cu toate ca este simplu acest proces, exista cateva ingrediente care nu se congeleaza…

- In ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite am putut s-o cunoaștem pe bunica Ghergina Bereghianu, cea mai virala bunica din Romania. Dupa ce a cucerit TikTok-ul cu rețetele sale, femeia a venit sa ii impresioneze și pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Examenele sunt unul dintre cele mai importante elemente din viața elevilor și a studenților. De ele depinde promovarea sau nepromovarea materiei. Din acest motiv, elevii și studenții petrec mult timp și efort pentru a le pregati corespunzator. Exista diferite formate de a promova orice examen de tip…

- Selly este unul dintre cei mai de succes vloggeri din Romania, iar de curand a devenit și unul dintre cei mai bogați tineri de varsta lui. Multa lume il considera un adevarat exemplu, motiv pentru care le-a dezvaluit cum a reușit sa faca primul milion de dolari. Dupa ani intregi, abia acum și-a dezvaluit…

- Daca și tu incerci sa eviți consumul de produse fast-food, dar ți s-a facut pofta de meniuri KFC, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți dezvaluie secretul aripioarelor de pui crocante comercializate de restaurant, potrivit unei rețete ale celebrei bucatarese-blogger Gina Bradea. Iata cum le…

- Cosmin Seleși și-a facut curaj și a participat la rubrica sosurilor picante din cadrul emisiunii La Maruța, unde a dezvaluit cateva secrete despre artistul Pepe, cel care i-a luat locul la Te Cunosc de Undeva, in rolul de coprezentator. Ce a spus actorul despre actualul partener de scena al Alinei Pușcaș.…

- 1. Prune cu nuci și frișca Mmmmm, gustul copilariei! Desertul din prune uscate umplute cu nuci și garnisite cu frișca sau smantana se prepara relativ ușor. Destul de caloric, acest desert tradiționat este prezent practic pe orice masa festiva. Nimeni nu ii poate rezista, iar papilele gustative innebunesc…