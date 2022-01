Stiri pe aceeasi tema

- Antonia, in varsta de 32 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Contul de Instagram al vedetei este urmarit de aproape 3 milioane de persoane, iar printre mesajele de apreciare, aceasta primește și foarte multe mesaje negative. In urma cu puțin timp, Antonia a distribuit pe…

- Antonia a avut parte de unul dintre cele mai frumoase Craciunuri din viața ei. Artista i-a avut alaturi pe cei trei copii ai sai, iar Maya a venit special din Italia sa iși petreaca timpul alaturi de mama ei și frații sai. Fiica cea mare a Antoniei locuiește in Italia cu tatal sau, iar mult timp artista…

- A colaborat in țara cu unii dintre cei mai influenți artiști din industria muzicala – Antonia, Compact, Lora, Marcel Pavel, Alex Velea, Alina Eremia, Otilia, Connect-R sau Puya – și a regizat, de-a lungul carierei sale, sute de videoclipuri muzicale care aduna, in total, peste 1 miliard de vizualizari.…

- Antonia, in varsta de 32 de ani, este una dintre cele mai frumoase artiste din Romania. Mama a trei copii, interpreta traiește de opt ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alex Velea, iar cei doi vor face in curand pasul cel mare. Vedeta este activa pe contul de socializare, iar acum, și-a surprins…

- Antonia a izbucnit in lacrimi, dupa ce a fost criticata de catre internauți, in mediul online. De ce au apostrofat-o oamenii pe logodnica lui Alex Velea. Declarațiile ei sunt emoționante. De ce nu și-au botezat Antonia și Alex Velea baieții inca Este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbiz. Cei doi nu sunt casatoriți, dar recent artistul i-a dat inelul cantareței. Au chiar și planuri de nunta, dar le-au tot amanat din cauza pandemiei. Indragostiții au și doi baieți pe care nu i-au botezat, iar acum…

- Noi informații in cazul Antoniei, fetița ucisa in județul Arad. Mama fetiței era intr-o relație cu un alt barbat, altul decat tatal biologic al fetiței ucise cu bestialitate. Tatal biologic, Daniel Oancea, se afla in Olanda, la munca, și conform celor marturisite de acesta, a aflat din presa despre…