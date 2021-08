Stiri pe aceeasi tema

- Maria Chițu, una dintre concurentele de la „Survivor Romania” a facut declarații neașteptate despre foștii ei colegi din Republica Dominicana, dupa incheierea show-ului. Cu privire la Zanni, marele caștigator al trofeului Survivor , Maria a ținut sa fie scurta in declarații și s-a adresat doar celor…

- Finala „Survivor Romania” 2021 are loc sambata, 10 iulie, la Kanal D. Finaliștii vor lupta pentru marele premiu pus in joc, premiul in valoare de 50.000 de euro. UPDATE 10 iulie: Maria Chițu a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2021, inainte de marea finala. Ea a mers la votul publicului alaturi…

- Chiar daca Survivor Romania 2021 este o emisiune extrem de urmarita, multa lume se intreaba de ce accepta anumite vedete condițiile dure și lipsa de mancare din Republica Dominicana. Andreea Antonescu a decis sa spuna secretul show-ului, așa ca mulți și-ar dori sa aiba parte de asemenea schimbari. Secretele…

- Adelina Damian este ultima concurenta eliminata de la „Survivor Romania ”. Din pacate, tanara care facea parte din echipa Razboinicilor a fost votata de public sa plece acasa. De altfel, aceasta fusese nominalizata de colegii ei, pentru a parasit echipa. In Consiliul de eliminare de saptamana trecuta,…

- Adelina Damian a fost eliminata de la „Survivor Romania” in ediția din 6 iunie. Concurenta din echipa Razboinicilor a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a fost nevoita sa paraseasca competiția. In cursa pentru votul publicului in aceasta saptamana la „Survivor Romania” au intrat…

- Adevarul despre relația dintre Maria Chițu și Albert Oprea de la Survivor Romania tocmai a ieșit la iveala. Marta, sora blondinei, a dat carțile pe fața și a spus ce legatura exista, de fapt, intre favoritul publicului de la Razboinici și tanara concurenta de 20 de ani. Ce a insemnat, de fapt, sarutul…

- Ce se intampla intre Jador și Catalin Moroșanu. Cunoscuții razboinici au fost foarte apropiați in show-ul din Republica Dominicana. Care este secretul ținut departe de fanii show-ului moderat de Daniel Pavel? Celebrul luptator a impartașit mai multe cu fanii lui despre ceea ce urmeaza sa se intample.…

- Cucu a parasit competiția Survivor Romania 2021, dar mai multe detalii au ieșit la iveala acum. Ținand cont ca fostul Faimos nu a vrut deloc sa plece din Republica Dominicana, acesta a dezvaluit ce s-a intamplat intre el și Zanni, omul ce l-a propus catre eliminare și l-a facut sa piarda șansa de a…