- David Popovici (17 ani) a castigat, sambata, medalia de aur in proba de 100 m liber, la Campionatul European de natatie pentru seniori, la Roma. Sportivul legitimat la CS Dinamo a stabilit noul record mondial al probei. Popovici a incheiat proba cu timpul 46.86. Precedentul record mondial, de 46.91,…

- Seara splendida pentru Romania, cu David Popovici (17 ani) devenit și campion european la inot! Sportivul legitimat la CS Dinamo a triumfat in finala probei de 100 m liber la CE desfașurate la Roma, in celebra Foro Italico. Popovici a stabilit un record mondial, terminand cursa in 46,86 secunde! Record…

- David Popovici a devenit și campion european dupa ce a evoluat, sambata, in finala probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru seniori, competitie care se desfasoara la Roma. Tanarul inotator s-a calificat in finala cu timpul de 46.98, record european si al competitiei.…

- David Popovici, romanul de 17 ani care a devenit cunoscut la nivel mondial, s-a calificat in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de natație de la Roma. El a reușit sa obțina un timp de 46,97, adica un nou record european. David Popovici, gest impresionant Adolescentul continua sa…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat vineri seara in finala probei de 100 m liber, de la Campionatul European de natație de la Roma, caștigand semifinala și stabilind un nou record european, la capatul celor doua lungimi de bazin, parcurse in tim

- David Popovici a devenit, la doar 17 ani, dublu campion mondial, iar medaliile de la Budapesta sunt doar inceputul din ceea ce va reprezenta una dintre cele mai mari cariere din istoria natației. Cel puțin asta susțin jurnaliștii de la The Times, care sunt impresionați de tanarul roman. “David Popovici…

- David Popovici (17 ani) a reușit o noua cursa senzaționala la Campionatatele Mondiale de natație. Romanul s-a calificat cu primul timp in finala probei de 100 de metri liber cu timpul 47,13 secunde. Un nou record mondial al juniorilor!

- David Popovici a impresionat iar pe toata lumea, calificandu-se fantastic in finala de la 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de natație. Sportivul roman a stabilit un record mondial la juniori, dupa prestația extraordinara de la Budapesta. „1:44.40, nou record mondial de juniori! David s-a…