- Inceputul lunii septembrie inseamna pentru cele mai multe dintre gospodine inceputul pregatirilor pentru iarna. In cam toate colțurile țarii se face bulion de roșii, bineințeles, in moduri diferite, cu ustensile diferite. Cea mai delicioasa rețeta de bulion de roșii este cea la ceaun. Iata cat este…

- Cum poți sa prepari cea mai buna rețeta de pepeni pentru sezonul rece? Fara doar și poate, printre legumele tale preferate, pregatite special pentru sezonul de iarna, se numara și pepenii murați. Aceștia sunt foarte ușor de pregatit, insa gospodinele trebuie sa fie foarte atente la ingredientele pe…

- Clatitele sunt adorate de toata lumea, mai cu seama de cei mici. Acestea se pot prepara in cateva moduri: americane sau franțuzești. Indiferent de cum alegi sa le prepari, poți sa o faci corect și sanatos. Rețeta de mai jos este de mare ajutor pentru doamnele și domnișoarele care țin diete și care nu…

- Dulceața din flori de soc, rețeta bunicii. Este sezonul florilor de soc! Incearca sa profiți la maximum de ele, in fiecare an. Campurile sunt pline de tufișuri mari in care atarna florile grele. Acestea au un miros imbietor și pot fi culese, avand o larga intrebuințare. Ele se pot usca pentru a prepara…

- Cartofii sunt buni ca garnitura in orice fel ai alege sa ii prepari. Dar varianta pe gratar ai incercat-o? Cartofii ies delicioși. Pentru asta, trebuie sa ții cont de un anumit secret, apoi poți sa ii folosești cu incredere la orice fel principal de mancare, pe baza de carne sau pește. Iata ce trebuie…

- Cui nu-i plac muraturile, dar mai ales castraveții? Ei bine, pentru astazi va prezentam o rețeta simpla de castraveți marinați pe care sa-i pregatiți pentru iarna. Daca nu doriți sa-i cumparați din magazin, atunci trebuie sa urmați acești pași și ii veți putea prepara chiar la voi in casa.

Astazi va prezentam o reteta simpla si rapida de prajitura fara coacere. Pe langa faptul ca este delicioasa, nici nu ingrasa.

- Cand sunt Moșii de vara, credincioșii merg la biserica pentru pomenirea rudelor decedate. Pentru aceasta zi sfanta, gospodinele pregatesc coliva, un preparat tradițional nelipsit din pachețelele date de pomana. Cu arpacaș, nuca, esențe, nuca de cocos, fulgi de ciocolata sau coaja rasa de portocala,…