Secretul longevitatii anumitor persoane s-ar putea afla in microbiota intestinala unica, arata cercetatorii Universitatii Keio din Tokyo, pornind de la constatarea ca centenarii au tendinta de a fi mai putin expusi la infectii ca alti seniori care nu ating acest prag de varsta, potrivit Medichub. Microbiota persoanelor longevive prezinta bacterii speciale, propice mentinerii sanatatii pe termen lung, arata studiul japonez, publicat in revista Nature. Microbiota unica genereaza compusi cunoscuti sub numele de acizi biliari secundari, care pot proteja de anumite infectii bacteriene, inclusiv de…