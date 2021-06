Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-0), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, sambata seara, la Londra, in optimile de finala ale competitiei. …

- EURO 2020. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a ironizat prestația comentatorilor optimii de finala dintre Italia și Austria. Totul despre Italia - Austria, optimea de finala de la Euro 2020 Mihai Stoica a taxat erorile comentatorilor de la Pro TV cu fiecare ocazie ivita la acest European. In…

- Dupa meciurile de luni, am aflat primele doua confruntari din optimile de finala ale EURO 2020.Astfel, conform imperecherii, in prima partida din urmatoarea faza a competiției vor da piept Țara Galilor și Danemarca. Partida va avea loc la Amsterdam, sambata, de la 0ra 19:00.Cea de-a doua confuntare…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca formatia sa trebuie sa castige partida cu Ucraina, programata, luni, la Bucuresti, in Grupa C a EURO 2020, deoarece un rezultat…

- De 13 ani aștepta naționala Oranje un succes la un Campionat European. Olanda a lipsit în 2016, iar în 2012 n-a câștigat niciun meci în grupe. Așadar, ultimul succes data de la turneu final continental din 2008.Grupa C: Olanda - Austria (ora 22.00, Amsterdam, Pro TV)În…

- Fundasul echipei nationale de fotbal a Austriei, David Alaba, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 3-1 cu Macedonia de Nord, in Grupa C a EURO 2020, ca el si colegii sai nu trebuie sa se multumeasca doar cu aceste trei puncte si ca e important sa joace bine in continuare pentru a se califica…

- Marius Copil a fost învins categoric de argentinianul Andrea Collarini, 6-2, 6-1, marți, în primul tur al turneului challenger de la Biella (Italia). Meciul a durat o ora și 13 minute, Copil înfruntând un adversar de 29 de ani, aflat pe locul 202 în lume.Marius…