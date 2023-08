Stiri pe aceeasi tema

- Radu Anton Roman - Un maestru al cuvintelor și al bucatarieiPe Radu Anton Roman l-am cunoscut, in mare parte, din emisiunile sale culinare de la televizor. Cu toate acestea, cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște personal au avut ocazia sa experimenteze magia sa culinara intr-un cadru mult mai…

- ZACUSCA DE VINETE. Secretul retetei de zacusca consta in prepararea ei, iar vinetele pot fi coapte atat pe plita, cat si la cuptor. In vremuri stravechi, de cand dateaza reteta, gospodinele obisnuiau sa prepare legumele pe plita, sub pirostrie. ZACUSCA DE VINETE - Ingrediente– Vinete coapte, curatate…

- Rețeta de ardei umpluți de mai jos este perfecta pentru un pranz in familie sau la o masa cu prietenii. Este un preparat sațios și foarte gustos.Evita totuși sa fie la cina, pentru ca stomacului nu-i priește carnea tocata inainte de somn.Daca totuși dorești sa servești la cina ardei umpluți, poți folosi…

- Lista de ingrediente:- 1,5 kg de dovlecei de dimensiuni medii- 2 roșiiPentru umplutura avem nevoie de:- 100 g unt- 4 oua- 1 legatura marar- 1 ceapa- 500 g carne tocata de vițel (slaba)- sare și piper- 2 oua (fierte timp de 10 minute)Instrucțiuni de preparare:Incepe prin a toca ceapa, ouale fierte și…

- Romanii cei mai harnici au inceput sa puna deja la conservare castraveți pentru iarna. Foarte mulți nu mai așteapta sa vina toamna, cand prețurile la toate muraturile cresc. Astazi, va prezentam un truc foarte important. De ce sa pui o felie de paine deasupra castravetilor murati. Secretul gospodinelor…

- In volumul "Noua ordine alimentara. Si noi ce mai mancam", profesorul doctor Gheorghe Mencinicopschi ne asigura ca zacusca este un aliment nu numai gustos, dar si sanatos. Cu conditia ca, la prepararea ei, sa se foloseasca doar legume si ulei de calitate. Astfel, zacusca inseamna un aport de fibre alimentare…

- Salata de vinete este prefarata romanilor. Iata ce nota autorul despre acest preparat: "Șocant de gustoasa, salata de vinete e aperitivul aproape zilnic al unui anotimp romanesc inexistent: vara-toamna."Adusa in Europa de arabi, vanata este la noi una din cele mai importante legume ale sfarșitului verii…

- Friptura de porc este unul dintre cele mai delicioase și iubite preparate, care se pregatește ușor și da bine pentru orice masa. Totuși, exista ingrediente-secrete care vor face acest fel de mancare mult mai delicios, cum ar fi berea. Adauga aceasta bautura peste carne, așteapta puțin și rezultatul…