Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile spectaculoase de la ședințele foto profesionale pe care le descoperim pe tot internetul, ne fac sa ne oprim și sa le analizam, intrebandu-ne cum ajung fotografii sa le surprinda astfel și “invinovațim” cadrul. Insa, un fotograf brazilian contrazice teoria.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca desecretizarea in 2018 a protocolului dintre Ministerul Public si SRI semnat in 2008 si faptul ca cel despre cel de-al doilea nu s-a facut referire in spatiul public reprezinta "o profunda sfidare" la adresa statului de drept, precum si a cetatenilor,…

- Marius Copil, 27 de ani, se afla in cea mai buna forma a carierei. Ajuns numarul 82 ATP, tenismanul roman are și o noua iubire. Dupa parcursul foarte bun de la Cincinnati, unde a ajuns in turul 2, venit din calificari, și a fost aproape sa il invinga pe Marin Cilic, numarul 7 ATP, Marius s-a relaxat…

- Totul pare rupt dintr-o poveste ireala, daca e sa ne axam doar pe sumele imense de bani care se arunca la Festivalul Untold din Cluj Napoca. Este poveste pe care nimeni nu ar crede ca se deruleaza in Romania zilelor noastre. Si totusi se intampla la noi, iar preturile sunt ametitoare, iar cei care platesc…

- O femeie din comitatul englez Greater Manchester a fost condamnata la noua ani de inchisoare dupa ce a recunoscut ca și-a ucis tatal și i-a ingropat trupul in gradina din spatele casei. Ea și-a motivat fapta spunand ca se saturase ca barbatul sa o abuzeze verbal și fizic.

- Un studiu recent arata ca nevoia de apartenenta este in stransa legatura cu procesele cognitive, raspunsurile comportamentale, bunastare emotionala si fizica, stare generala de bine. Tocmai de aceea, preocuparea pentru apartenenta reprezinta reteta succesului pentru cei care isi doresc angajati eficienti.

- Alimentația este una dintre modalitațile in care iți poți pastra organismul viguros, sanatos și puternic. Daca pentru unele persoane reprezinta o adevarata tema de dezbatere ce pleaca de la numarul de calorii acumulate și consumate, pe perioada verii este necesar sa consumi anumite produse…