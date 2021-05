Stiri pe aceeasi tema

- Adda trece printr-o perioada minunata. Cantareața a slabit 9 kilograme in 6 luni și arata spectaculos. Fanii nu contenesc cu aprecieri și complimente. Aceasta a dat detalii despre marea transformare. Adda a slabit 9 kilograme in 6 luni. Alimentele pe care le-a scos din dieta sa Dupa cum se poate observa…

- Un nou scandal urmeaza sa izbucneasca in industria manelelor? Florin Salam i-a declarat ”razboi” lui Costi Ionița. Secretul din spatele piesei ”Of, viața mea”. Chiar celebrul manelist a dezvaluit totul in podcast-ul lui Damian Draghici. Nu te-ai fi așteptat la asta.

- Artista era infectata cu Covid-19, dar, potrivit unor surse Realitatea PLUS, nu ar fi crezut in existența acestui virus și s-ar fi tratat acasa.A fost dusa de urgența la spital dupa ce i s-a facut rau, dar a intrat in stop cardiorespirator iar medicii nu au mai putut sa o salveze.Cornelia Catanga și-a…

- Andreea Balan a fost la un paș de moarte in timpul nașterii celui de-al doilea copil, in data de 4 martie 2019. De atunci, vedeta și-a promis ca va lansa in fiecare an o piesa in aceasta zi. Amintirea clipelor de cumpana o copleșesc și astazi. Ziua de 4 martie este sfanta pentru Andreea Balan […] The…

- Pe Bogdan Mocanu il știe deja toata lumea, iar cunoscutul cantareț face ce face și reușește de fiecare data sa atraga privirile doamnelor și domnișoarelor! Daca ați fi crezut ca știți deja totul despre artist, ei bine, trebuie sa spunem ca a ținut ascuns un secret mult timp.

- Cristina Șișcanu a slabit spectaculos in ultima perioada, iar fotografiile in costum de baie sunt dovada ca vedeta arata din ce in ce mai bine. La cererea fanilor, soția lui Madalin Ionescu a dezvaluit secretul pentru un abdomen de invidiat.

- Ralația dintre Michael Jackson și fiica lui Elvis, Lisa Marie, a fost mereu un subiect sensibil, mulți crezand ca totul a fost doar o inscenare. La ani buni de la povestea ciudata de iubire se afla noi detalii despre relațiile lor din spatele ușilor inchise.