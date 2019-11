Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 27 de ani a adus pe lume un copil care cantarește aproape șase kilograme. Tanara s-a aratat șocata de greutatea micuței și a spus ca a nascut ”un mic luptator de sumo”.

- Jessica Simpson in Decembrie 2018 Jessica Simpson a reusit sa slabeasca din nou in jur de 45 de kilograme, de aceasta data dupa a treia sarcina. Este cunoscut deja faptul ca Jessica se ingrasa excesiv in timpul sarcinilor , cantareata suferind de o afectiune care o face sa retina foarte multa apa in…

- O fetița din SUA s-a nascut pe 11 Septembrie, la ora 9:11, cantarind 4 kilograme si 39 de grame, mama ei considerand-o pe micuța, un „mic miracol” și asta pentru ca a venit pe lume chiar in ziua care marcheaza atacurile de la 11 septembrie 2001, potrivit BBC. Micuța Christina Brown s-a nascut la Spitalul…

- Diana Dumitrescu a nascut. Indragita actrița a adus pe lume bebelușul in mare secret, in urma cu cateva zile, iar anunțul oficial l-a facut abia astazi. Diana Dumitrescu a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri, Alin Boroi. Cei doi au devenit parinții unui…

- Cornelia Rednic și-a dorit sa arate impecabil atunci cand urca pe scena și pentru ca a simțit ca este nevoie de o schimbare in viața ei, cantareața de muzica populara a ținut o dieta cu ajutorul careia a reușit sa slabeasca 33 de kilograme, iar imediat dupa ce a urmat acest regim, viața ei s-a […] Source

- Fuego a incercat o perioada de timp sa manance la ore fixe, dar rezultatele nu au fost cele asteptate. "El poate da roade daca ai o viata programata, daca reusesti sa te tii de acele ore si daca nu faci nici acolo excese. Niciodata, nimeni, dar nimeni pe aceasta lume, din punctul meu de vedere, nu…

- Giulia Nahmany, una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țara, a slabit, in ultima perioada, nu mai puțin de 20 de kilograme, iar acum a vorbit despre felul in care a reușit sa obțina aceste rezultate.