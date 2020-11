Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi de pelerinaj la racla Sfantului Dimitrie cel Nou, un eveniment atipic anul acesta cu multe restricții, și cu acces limitat doar la locuitorii Capitalei. Și totuși, astazi, au fost și credincioși care au pacalit forțele de ordine. Și, la la fel ca in Iași, au fost cațiva care au venit doar…

- Imagini cu bolnavi de cancer care așteapta pe holul Spitalului Oncologic Fundeni, in aglomerație, pentru a fi testați anti-Covid, au fost distribuite luni pe rețelele de socializare. Imunitatea bolnavilor de cancer este extrem de scazuta. Conducerea spitalului spune ca de vina ar fi pacienții.Citește…

- Autoritatile din judetul Bistrita-Nasaud au decis modificarea, incepand de luni, a scenariilor de functionare in baza carora participa la cursuri prescolarii si elevii apartinand mai multor grupe sau clase din cinci unitati didactice si structuri ale acestora. Masurile sunt luate in contextul in care…

- 32 dintre noile cazuri de imbolnavire cu noul Coronavirus raportate astazi de DSP Buzau au fost inregistrate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca – Secția exterioara Ojasca. Dintre acestea, 29 cazuri s-au intregistrat in randul pacienților și 3 in randul personalului. In ultimele…

- Situația infectarilor cu Covid-19 se agraveaza și la Cluj. Elevii și profesorii sunt cofirmați pozitiv în numar tot mai mare. În rândul elevilor au fost depistate 68 de cazuri de coronavirus, din 38 de unitați de învațamânt.…

- 15 persoane furioase au incercat sa intre in pavilion pe ferestre Unul dintre principalele spitale COVID din tara, Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui pacient cu COVID-19 care a decedat, arata digi24.ro. Potrivit sursei citate, spitalul a fost…

- Activitatea a fost suspendata in mai multe sectii al Spitalului Sinaia, dupa ce mai multe cadre medicale au fost depistate cu COVID-19, se arata intr-o informare postata, miercuri, pe pagina de Facebook a unitatii medicale. „Avand in vedere activitatea permanenta de monitorizare a starii de sanatate…

- Județul Bacau se situeaza din nou pe locul III pe țara, astazi, 21 august, cu 79 de cazuri noi (dupa București cu 214 cazuri noi și Prahova cu 112). Pe langa aceste cazuri, alți 8 pacienți retestați au fost reconfirmați pozitiv. In total, inregistram de la inceputul pandemiei 2.249 de cazuri confirmate…