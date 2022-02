Secretul construirii unei case tradiționale românești spus de maestrul Grigore Lese Ucenicia reprezinta ceea ce ducem mai departe, sau secretul in cultura tradiționala Foto: grigorelese.com Grigore Lese, interpret roman de muzica tradiționala romaneasca s-a destainuit internauților despre cum sa duca mai departe minunata cultura tradiționala romaneasca: “Cultura noastra “cea mai straveche”, deși arunca o punte spre lumea moderna, are la temelia sa un sistem de transmitere imemorial, prin care un batran povestitor transmite tradiția și cunoașterea uneia sau mai multor persoane – “semințele”. “Semințele” sunt oameni care “au un dar innascut”, sunt inzestrați. Intr-inșii iși pun… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

