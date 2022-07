Secretul celui mai frumos bronz. Ce să faci la plajă, așa vei străluci Un bronz frumos, sanatos și care sa dureze mai mult timp este o dorința a tuturor celor care stau la plaja, insa pentru acest lucru trebuie sa ții cont de anumite sfaturi. Spre exemplu, un element important este factorul de protecție necesar tipului tau de piele, ora de expunere la soare, dar și anumite alimente […] The post Secretul celui mai frumos bronz. Ce sa faci la plaja, așa vei straluci appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

