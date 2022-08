Secretul celor mai gustoase chiftele. Ingredientul banal care le schimbă gustul Chiftelele sunt extrem de delicioase și mancarea preferata a multor oameni din intreaga lume. Exista diferite rețete, in funcție de cultura, tradiție și multe altele. Unii bucatari folosesc legume și paine atunci cand pregatesc carnea tocata pentru chiftele, iar alții dovlecel. Iata un ingredient care va da un gust mult mai bun chiftelelor. Adauga acest […] The post Secretul celor mai gustoase chiftele. Ingredientul banal care le schimba gustul appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor consuma celebrul gem de prune, dar și dulceața din aceste fructe este extrem de buna. Puține gospodine o fac pentru ca prefera pentru un astfel de preparat fructe precum: capșuni, pere sau smochine. Trebuie sa incerci și tu rețeta de mai jos care merge de minune cu cateva clatite…

- Chiftelele se regasesc in topul romanilor. Majoritatea le consuma pe platouri tradiționale unde se mai regasesc produse facute in casa, branzeturi naturale, diverse legume și ciuperci umplute cu carne tocata sau oua umplute. Ele se prepara diferit in funcție de zona, dar bucatarii susțin ca un anumit…

- Vrei sa faci acasa o cafea cu mai multa crema? Ghici ce: nu este nevoie de un espressor de lux cu aburi de lapte. Poți deveni un barista extraordinar in confortul propriei bucatarii. Ține cont de aceste sfaturi despre cum sa obții spuma din plin. Aceasta abilitate va revoluționa experiența ta cu bautura…

- Romanii adora in special varza murata. Dintre toate legumele conservate astfel, oamenii consuma cel mai des varza pusa la fermentat. Gospodinele au incercat cu siguranța nenumarate rețete, dar una deosebita este pe plac tuturor. Un ingredient care nu trebuie sa lipseasca din butoi va da un gust deosebit…

- Cele mai pricepute gospodine au dezvaluit care este secretul pentru cea mai buna dulceața de caise. Trucul pentru o dulceața de caise delicioasa sta intr-un ingredient natural care o face extrem de parfumata, dar și in modul de preparare. Așadar, care este ingredientul secret care trebuie folosit la…

- Atunci cand pregatești muraturile pentru iarna, gospodinele iți dau cateva trucuri ca sa faci lucrurile ca la carte și sa te asiguri ca respecții pașii intocmai, astfel incat muraturile sa fie depozitate corect și sa nu faca floare pe timp de iarna. Ce ingredient trebuie sa pui in recipientele alese.…

- Este un feld e mancare versatil, o garnitura care se potrivește cu o mulțime de feluri de mancare, cum ar fi friptura, puiul la cuptor, somonul sau curcanul fript. Este simplu de preparat și este gata intr-un timp record, insa pentru o aroma de neuitat trebuie sa adaugi inca un ingredient. Iata despre…

- Care este trucul banal care schimba gustul aripioarelor de pui. Cum sa le coci, rețeta este una de-a dreptul geniala! Aripioarele de pui reprezinta un fel de mancare simplu, dar foarte gustos. Aripioarele de pui se pot gati in mai multe feluri, cu diverse ingrediente, iar in funcție de acestea gustul…