Secretul celor doi XX

- Penultima importanta cursa de ciclism a anului, Gentlemen’s Race Bacau 2021 va avea loc sambata, 9 octombrie, sub indemnul ,,The Show Must Go On”, adresat de ACS Rally Spirit, al carei președinte a fost regretatul pilot de automobilism sportiv, Adrian Raspopa, inițiatorul și principalul organizator…

- La data de 01 octombrie a.c., in jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Politiei Statiunii Targu Ocna, aflandu-se in executarea atribuțiilor de serviciu pe strada Ferdinand I, la intersectia cu strada Poet Ion Gramada, au depistat un barbat de 47 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism,…

- Cateva corturi și randuri de femei au atras atenția trecatorilor prin fața Palatului Administrativ, acolo unde miercuri, 29 septembrie, Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iași cu sprijinul mai multor instituții din Bacau au derulat o prima sesiune gratuita de control a bacauancelor pentru prevenirea…

- In jungla noastra urbana, sa nu credeți ca nu exista, mai ales cand vezi cum șoferii se „gratuleaza” reciproc cand ajung la semafor. Alatur, pe terasa de langa trecerea de pietoni, doi tineri serioși fac echipa. Muncesc! Și o fac cu dedicație și profesionalism, privind spre viitorul lor cu incredere.…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au finalizat cercetarile in cadrul unui dosar penal de contrabanda. Acesta a fost inaintat unitații de parchet competente cu propunere de trimitere in judecata. Polițiștii din Bacau au indisponibilizat 31.474 de pachete de tigarete de…

- Ieri s-a anunțat ca, in judetul Bacau, 66 de clase cu 1.676 de elevi din 37 unitati de invatamant desfasoara cursurile in sistem online, dat fiind faptul ca sunt 55 de elevi si 23 de cadre didactice confirmate pozitiv SARS COV 2. Conform prevederilor legale, daca exista chiar și un singur caz intr-o…

- In prima zi de toamna cu cer plumburiu, din care se scuturau marunt picaturi reci de ploaie, Muzeul de Arta Bacau a gazduit inaugurarea expoziției de fotografie ”I-auzi corbii!” a apreciatului artist vizual Ovidiu Ungureanu. Cu aceasta, pe 17 septembrie 2021, a debutat șirul de manifestari…

- Dupa o perioada in care puteai participa la ședințe de pe canapeaua de acasa, in pantaloni de trening și camașa, a venit vremea sa te gandești la noi ținute pentru birou. Vei reintra in ritmul alert al dimineților aglomerate, așa ca, pregatește-ți din timp cateva ținute pentru a fi gata de plecare mai…