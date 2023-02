Secretul caselor care nu cad la cutremur: „Au rezistat fără nicio problemă în ultimii 200 de ani” Cele doua cutremure cu magnitudinea de peste 5 care au avut loc in zona județului Gorj au dus la avarierea mai multor cladiri, dar, surprinzator, cele mai vechi au ramas intacte. Specialistii ne dau exemplul caselor bunicilor si strabunicilor de la tara, construite de mesteri, dupa tehnici traditionale, aceste locuinte fiind mai rezistente la un […] The post Secretul caselor care nu cad la cutremur: „Au rezistat fara nicio problema in ultimii 200 de ani” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

