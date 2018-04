Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, 33 de ani, a marcat cu Atletico Madrid cu o execuție "specialitatea casei", din centrarea lui Gareth Bale. Meciul s-a terminat 1-1 (Detalii AICI). 2018 este un an spectaculos pentru portughez, deși se spunea ca sezonul acesta va fi cel mai slab din cariera sa, dupa cum incepuse in…

- "Golul lui Cristiano este unul dintre cele mai frumoase din istorie, dar al meu, de la Glasgow, a fost mai frumos. Trebuie sa-ti scoti palaria dupa un gol de asemenea calitate. A facut multe lucruri si sunt bucuros pentru ce a realizat. La acel gol m-am simtit cum s-a simtit toata lumea, sunt antrenor,…

- RB Leipzig a invins-o pe Bayern, 2-1. Bayern a condus prin golul lui Wagner (12), dar Leipzig a intors prin Naby Keita (37), jucat in spatele varfurilor, și Werner (56). Antrenorul gazdelor, Ralph Hasenhuttl, l-a surprins pe Jupp Heynckes, trecand subit la 3 fundași, și i-a batut in premiera pe bavarezi,…

- PSG - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT LOOK TV CHAMPIONS LEAGUE 2018. Meciul Paris Saint-Germain - Real Madrid se va disputa marti, de la 21:45, in capitala Frantei, in cea de-a doua mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si va fi transmis in direct…

- Fotbalistul Florin Gardos (29 de ani), prezentat oficial, joi, la CS Universitatea Craiova, a declarat intr-o conferinta de presa ca ar fi un lucru extraordinar sa castige titlul de campion cu gruparea olteana in actualul sezon, informeaza Agerpres. „Am ales sa vin la Craiova pentru ca aici am fost…

- Antrenorul lui Real l-a invins pe Emery in Real - PSG 3-1, schimbarile lui din final fiind decisive: Asensio și Lucas au transformat jocul. "Ar fi fost mai bine daca i-ați fi folosit mai devreme?", a fost intrebat Zidane. "Sa fim fericiți cu acest 3-1", a raspuns el. Aceea a fost imaginea meciului…

- Capitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos, 31 de ani, a vorbit despre victoria cu 3-1 acasa, in fața lui PSG, echipa sa revenind de la 0-1 prin reușitele lui Ronaldo (2) și Marcelo. "O victorie importanta. Aceste meciuri de Liga intra in istorie și cea mai buna metoda de a le face memorabile este sa jucam…

- Standard Liege s-a impus in turul semifinalei Cupei Belgiei, 4-1 cu FC Bruges. Razvan Marin, mijlocașul lui Standard, este in forma maxima și a ajuns la a doua partida consecutiva cu pasa de gol. La 21 de ani, Razvan Marin e mai bun ca niciodata. Intr-o perioada in care Belgia vorbește inca de dezamagirea…