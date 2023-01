Stiri pe aceeasi tema

Comisia Europeana a convocat o reuniune joi pentru a „discuta posibile masuri pentru o abordare coordonata" de catre statele UE in ceea ce priveste explozia de cazuri de Covid in China, potrivit AFP, citat de news.ro.

Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,

Comisia Nationala pentru Sanatate a Chinei a comunicat ca nu va mai publica numere zilnice de cazuri de coronavirus. Astfel de date au fost publicate in ultimii trei ani, anunța Rador.

Ieșirea brusca și nepregatita a Chinei din politica zero-Covid ar putea duce la aproape un milion de decese, potrivit unui nou studiu, in timp ce țara se pregatește pentru un val de infecții fara precedent care se va raspandi din cele mai mari orașe ale sale in vastele zone rurale, scrie CNN.

China a raportat, vineri, 35.183 de noi infectii COVID-19, din care 3.474 simptomatice si 31.709 asimptomatice, a declarat, sambata, Comisia Nationala pentru Sanatate, fiind un nou numar record, pentru a treia zi consecutiv, potrivit Reuters, citat de news.ro.

Ambasada Frantei in China a criticat pe un ton diplomatic pe o retea sociala politica "zero COVID" a gigantului asiatic, un neobisnuit mesaj foarte comentat si salutat vineri de chinezi, satui de aceasta politica sanitara, informeaza AFP, conform AGERPRES.

China anunța cel mai mare numar de cazuri zilnice de COVID-19 de la inceputul pandemiei, in urma cu aproape trei ani.

Metropola Guangzhou din sudul Chinei și-a inchis luni cel mai mare cartier in incercarea de a reduce un focar major de COVID-19, suspendand transportul in comun și cerand locuitorilor sa prezinte un test negativ daca vor sa iasa din casele lor, informeaza AP.