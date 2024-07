Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul, in colaborare cu Ministerul Energiei, a decis sa strecoare, pe șest, finanțarea americanilor de la NuScale din Fondul pentru modernizare, banii cuveniți Romaniei din certificatele CO2, platite de populație. Decizia vine dupa refuzul AGA Nuclearelectrica de a finanța studiul de fezabilitate…

- Grupul de companii Farmexim | Help Net | EL Pharma, parte a concernului german PHOENIX group, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri totala de 1,29 miliarde de euro, in Romania, cu 21% mai mult decat in 2022, potrivit news.ro

- Ministerul Energiei a semnat azi contractele de finanțare a modernizarii retelelor de termoficare din trei orașe: Craiova, Constanța și Cluj-Napoca, potrivit economica.net . Contractele semnate intre autoritațile din cele trei orașe și Ministerul Energiei au o valoare totala de aproape un miliard de…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finantare de 28,49 milioane de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitatilor publice.Prin semnarea celor 11 contracte, se asigura finantare pentru proiecte noi, in valoare totala de 28,49 milioane…

- Ministerul Energiei susține sau blocheaza proiectul SMR de la Doicești? „Avem nevoie de o viziune calibrata și integrata asupra proiectului”, au declarat reprezentanții ME dupa ce, in ședința AGOA a Nuclearelectrica, au blocat toate punctele pe care tot ministerul le-a propus. Proiectul reactoarelor…

- Valoarea totala este de 699.615 lei.Nuclearelectrica SA a atribuit un contract privind achizitionarea de servicii de montare demontare schela. Conform site ului LicitatiaPublica.ro, firma castigatoare este Hunnebeck Romania SRL. Valoarea totala este de 699.615 lei. Despre Hunnebeck Romania SRL: Societatea…

- Contractele pensionarilor de la una din sucursalele din Complexul Energetic Oltenia se apropie de final. Sunt peste 100 de pensionari incadrați la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Aici lucreaza peste 380 de salariați, iar mai mult de o treime sunt pensionari și angajați din cadrul Minprest…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a comandat actualizarea de urgența a documentației cadastrale pentru terenul evidențiat in CF 31726 in vederea schimbarii destinației imobilului din teren extravilan in intravilan pentru Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Este nevoie de stabilirea actelor necesare…