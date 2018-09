Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa bata sute de kilometri pentru a avea acces la tratament. Este calvarul suplimentar al unor bolnavi de cancer din Galați, dupa ce Sectia de radioterapie de la Spitalul Judetean s-a inchis pentru modernizari.

- Primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, a revenit la vechile obiceiuri. Nemulțumit ca doua posturi naționale de televiziune au preluat o știre de pe o agenție de presa cu privire la faptul ca a semnat pentru campania “Fara penali in funcții publice”, in care aparea in titlu faptul ca edilul ar…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu (PNL), a semnat pentru campania “Fara penali in funcții publice”, dupa ce, la sfarșitul lunii mai, s-a certat cu voluntarii USR care strangeau semnaturi in centrul orașului, pe motiv ca ar perturba trecatorii, transmite Mediafax. Nicolae Robu este cercetat penal de…

- Primaria Timișoara se pregatește sa ia un credit bancar de 100 de milioane de lei. Sunt prea multe proiecte, prea multe investiții și prea puțini bani la bugetul local, dupa cum susține Nicolae Robu. PMT, care are datorii catre societațile și regiile din subordine și are de platit un alt credit, cauta…

- Ape tulburi în PNL. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca discursul PNL este paralel cu cetațeanul și partidul trebuie sa schimbe acest lucru, sa-și defineasca doctrina și sa manifeste o o identitate proprie.

- Pacienții cu afecțiuni grave carora tehnicile chirurgicale moderne le-ar mari atat speranța de viața, cat și șansa de a duce ulterior un trai normal sunt ... The post Daca robotul ”Da Vinci” de la Spitalul Județean din Timișoara devine istorie, bolnavii de cancer sunt condamnați la infirmitate și suferința…