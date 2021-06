Potrivit autoritaților chineze, un numar mic de bare de combustibil deteriorate au cauzat acumularea de gaze radioactive la instalațiile acestei centrale aflate in sudul țarii, in provincia Guangdong. Un numar mic de bare de combustibil deteriorate este cauza acumularii de gaze radioactive, au declarat miercuri, 16 iunie, autoritațile chineze, care au exclus orice pericol. Luni, […] The post Secretomania nu mai ține. China recunoaște un incident la centrala nucleara din Taishan first appeared on Ziarul National .