- Ajunul Bobotezei este prima zi de post din Noul An, dupa 11 zile in care s-au consumat preparate pe baza de carne. Pe 5 ianuarie, ortodocsii se pregatesc pentru sarbatoarea Bobotezei cand au loc slujbe speciale de sfintire a apelor.

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 13-17 decembrie, noi evenimente cultural-educative, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției și pe site-ul oficial ( www.centrul-cultural-pitesti.ro ), acțiuni la care publicul are acces in limita a 50% din capacitatea…

- Marți, 7 decembrie, LANSAREA VOLUMULUI „Aprecieri critice privind apariția și evoluția administrației publice locale postdecembriste din Romania”, autor dr. Ivan Vasile Ivanoff, la Muzeul de Istorie din Targoviște, ora 16:00. Dr. Ivan Vasile Ivanoff a deținut funcția de secretar general al județului…

- Evenimente care au marcat data de 30 noiembrie, de a lungul anilor Paul William Walker IV a murit la data de 30 noiembrie 2013, Santa Clarita, California, Statele Unite si a fost un actor american.Tot intr o zi de 27 noiembrie au avut loc si urmatoarele evenimente: 1872: A avut loc primul meci international…

- Proiectul ”Monumente 3D. Documentarea digitala a patrimoniului cultural imobil din Transilvania, Muntenia și Dobrogea” al Muzeului Județean de Istorie și Arta (MJIA) Zalau a primit finanțare de la Administratia Fondului Cultural National (AFCN).

- In urma cu 43 de ani a avut loc cea mai mare sinucidere in masa din istorie. Peste 900 de oameni, dintre care 276 de copii, au murit pe 18 noiembrie 1978, in Guyana. Masacrul din Guyana a fost o crima-sinucidere, intrucat cel puțin cinci persoane au fost ucise inaintea sinuciderii.

- Cultura și turism in pandemie? Da, se poate! Casa „Biraiții” și Casa Cantarețului de la Iaz, Casa tradiționala din Doh, Casa lui Fanuța din Cizer, Casa-muzeu din Cizer, Casa batraneasca de la Valcau de Jos se numara printre cele 13 case incluse intr-un program ce urmarește punerea in valoare a acestor…

- O adevarata vanatoare are loc pe urmele lui Alfredo Lindley care ar fi coordonat o serie de spargeri in trei case de lux ale unor celebritati, inclusiv un jaf de 26 de milioane de lire sterline, in casa mostenitoarei F1, Tamara Ecclestone. Autoritatile italiene il acuza pe Lindley ca, in 2009, a spart…