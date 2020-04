Constanța a fost unul dintre cele șapte centre de primire a pacienților infectați cu coronavirus la inceputul crizei in Romania, dar și unul dintre centrele de carantina unde au ajuns in jur de 1.000 de romani repatriați din Italia. Totuși, Constanța inregistreaza una dintre cele mai mari rate de vindecare din țara a pacienților infectați cu coronavirus, de aproape trei ori mai mare decat media naționala. Cifrele oficiale arata ca rata vindecarii in Romania este de 17,6%, in timp ce la Constanța aceasta este de 57% (cifre valabile pentru 18 aprilie, ora 13.00 )Experiența in tratamentul infecțiilor…