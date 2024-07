Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane sunt date disparute in cantonul Graubunden in urma inundatiilor devastatoare din sud-estul Elveției, iar o femeie a fost gasita in viata dupa o alunecare de teren, a relatat AFP, preluata de Agerpres.Elveția este in alerta dupa ce precipitațiile abundente au provocat pagube pe scara larga…

- Oamenii de știința au gasit chiciura in varful vulcanilor gigantici de pe Marte, o descoperire neasteptata, care le va permite sa inteleaga mai bine ciclul apei pe „Planeta Rosie”, un fenomen esential pentru viitoarele misiuni de explorare, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- In noaptea de 24/25 mai 2024, polițiștii de investigații criminale, impreuna cu polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au prins, in flagrant delict, un barbat de 31 de ani, din Zlatna, imediat dupa ce a sustras un colet, in valoare de 3.298 de lei, dintr-un compartiment…

- Produsul de 50 de bani care curata rapid și simplu ochiurile de la aragaz! Cine ar fi crezut ca acest produs poate fi folosit și pentru a scapa de petele de grasime acumulate la ochiurile aparatului de gatit. Spuneți adio soluțiilor costisitoare din comerț ale caror rezultate nu sunt tocmai cele mai…

- Autoritatea publica locala va amenaja un loc de joaca pe strada Viitorului nr. zona clinica stomatologica, blocurile 5A 4A. In acest sens, a emis certificatul de urbanism nr. 1213, care presupune: Extindere amenajare loc de joaca autorizat cu AC nr.1409 2018. Primaria Constanta a emis certificatul de…

- In cautarea unor modalitați durabile de a menține sanatatea și a prelungi viața, oamenii iși indreapta adesea atenția catre practici și tradiții care au rezistat testului timpului. Un astfel de exemplu remarcabil este reprezentat de preoții de pe Muntele Athos, o comunitate monastica din Grecia, care…

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu posilitatea de prelungire prin acordul parților, a unui spațiu liber in suprafața utila de 266 mp, aflat in domeniul public al municipiului Bacau, situat in incinta P.T. nr.37 din municipiul Bacau, str. Victor…

- Un grup de cercetatori portughezi a identificat, in mod accidental, "neuroni zombi" in creierul șoarecilor - acestea nu sunt creaturi infricoșatoare care consuma carne și raspandesc virusuri, ci celule care inceteaza sa interacționeze in mod normal, chiar daca sunt inca funcțional vii. Aceasta descoperire…