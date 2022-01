Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 octombrie 2022 se implinesc 100 ani de la Marsul asupra Romei și venirea la putere a lui Benito Mussolini. Pe 4 noiembrie 2022 se implinesc 100 ani de la descoperirea mormantului faraonului Tutankhamon din Valea Regilor din Egipt. Pe 30 decembrie 2022 se implinesc 100 ani de la nasterea URSS.

- Noua parcare subterana din centrul orasului Oradea mai are de asteptat. Sapaturile facute pentru construirea ei chiar in fata cetatii medievale au scos la lumina ruinele unei biserici din secolul al 12-lea si ale unor locuinte vechi.

- Publicarea pozelor președintelui Klaus Iohannis, ale familiei și delegației prezidențiale din Egipt, de la Piramide au facut valuri in toata țara și au rascolit intreaga clasa politica. Au șocat opinia publica imaginile cu președintele Romaniei, in vizita sa de la Piramide, care a descins cu coloana…

- Arheologii MNCR au identificat cu ajutorul tehnologiei LiDAR peste 150 de cuptoare de ars piatra pentru var, in padurile din zona Defileului Oltului din Munții Perșani! Aceste vestigii arheologice ce se dateaza in perioada secolelor XVIII - prima jumatate a secolului XX, aparțin unui intins peisaj montan…

- A fost cutremur in Creta! Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter. Din primele informații, se pare ca nu exista victime umane și nu s-au inregistrat nici pagube materiale importante. Cutremur in Creta. Seismul s-a simțit și in țarile vecine Cutremurul din Creta a avut epicentrul la o adancime…

- Președintele academiei care decerneaza Premiile Nobel a declarat ca nu vor fi introduse cote de gen, transmite BBC. Goran Hansson, președintele Academiei Regale Suedeze de Științe, spune ca iși dorește ca oamenii sa caștige „pentru ca au facut cele mai importante descoperiri”. De la inceputul decernarii…

- La inceputul toamnei, o echipa coordonata de catre cercetatorul Alin Frinculeasa de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a derulat cercetari arheologice pe raza localitații Targșoru Nou, coumuna Ariceștii Rahtivani (jud. Prahova), anunța Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova. A fost…

- Arheologii israelieni au descoperit in Ierusalim o toaleta "rara", care dateaza din urma cu peste 2.700 de ani, dintr-o perioada in care, potrivit expertilor, baile private erau un lux, relateaza The Independent marti. Cabina de toaleta din calcar a fost adusa la lumina intr-un sit in care…