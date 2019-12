Atenta pana la obsesie cu sanatatea și cu silueta ei, Oana Cuzino, medic geriatru de profesie, ne-a explicat ce trebuie sa facem pentru a trece peste sarbatori fara a ne pune la incercare ficatul și pancreasul și fara a ne certa cu cantarul. Lecțiile predate noua sunt aplicate și de ea, și de fiica sa, Naomi, care azi, la 17 ani, e atenta ce mananca și iubește sportul.Libertatea: Ce și cat mananci de sarbatori?Oana Cuzino: In general, dar și de sarbatori, incerc sa pastrez un echilibru. Pana laurma, sarbatorile nu constau in mancare, in ziua de azi. Intr-adevar, intrecut, cand oamenii se confruntau…